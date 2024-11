Bombeiros de Condeixa festejam 47.º aniversário em tempos de dificuldades

Os Bombeiros Voluntários de Condeixa (BVC) assinalam, no próximo dia 1 de dezembro, o seu 47.º aniversário.

A cerimónia comemorativa começa a partir das 14H30, com a formatura e receção a entidades e convidados, seguida de batismo de novos veículos (15H00).

Meia hora depois, decorre o desfile apeado e motorizado, ficando a sessão solene agendada para as 16H00. Às 18H00, terá lugar um Porto de Honra.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, Tiago Picão, comandante dos BVC, adianta que uma das principais dificuldades com que a corporação se debate diariamente “são as dívidas dos hospitais”, que condicionam toda a atividade da corporação.

O responsável sabe que “esta é uma situação transversal” a outros corpos de bombeiros, lembrando que só agora os BVC estão a “faturar o mês de abril, porque os hospitais (por falta de recursos) demoram imenso tempo a validar as credenciais”.

Por outro lado, também a atual conjuntura que envolve os bombeiros, como a dificuldade do exercício da profissão, com “aumentos sucessivos dos encargos e valor dos serviços prestados, definidos pelo próprio Estado. Somos a única instituição que presta serviço ao Estado e é ele que define o valor”.

Para Tiago Picão faltam ainda “carreiras para os bombeiros assalariados e EIP (Equipas de Intervenção Permanente)” e continua também em falta um plano de apoio à renovação de veiculo e equipamentos pelo Governo.

