Foi uma jornada negativa para as equipas de Coimbra na Proliga, com derrotas para os três representantes: Ginásio (Promoção), Académica e Sampaense (Manutenção). Mais, ainda assim, para uns do que para outros. Particularmente para a Académica, que viu ficar mais longe a “linha de água”.

Depois de ter vencido na 1.ª volta, em casa, a Académica não foi feliz na Madeira, na visita à AD Galomar e perdeu por 85-75.

Frente ao 2.º classificado do Grupo de Manutenção, o encontro até foi equilibrado, e teve a particularidade de ter dois períodos com igualdade no marcador, o 2.º e 3.º “quartos”. A Académica chegou a liderar o marcador, mas nunca por mais de dois pontos.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS