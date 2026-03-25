diario as beiras
Desporto

Basquetebol: Jornada negra para clubes da Proliga

25 de março de 2026 às 09 h10
0 comentário(s)
Foto Arquivo

Foi uma jornada negativa para as equipas de Coimbra na Proliga, com derrotas para os três representantes: Ginásio (Promoção), Académica e Sampaense (Manutenção). Mais, ainda assim, para uns do que para outros. Particularmente para a Académica, que viu ficar mais longe a “linha de água”.
Depois de ter vencido na 1.ª volta, em casa, a Académica não foi feliz na Madeira, na visita à AD Galomar e perdeu por 85-75.
Frente ao 2.º classificado do Grupo de Manutenção, o encontro até foi equilibrado, e teve a particularidade de ter dois períodos com igualdade no marcador, o 2.º e 3.º “quartos”. A Académica chegou a liderar o marcador, mas nunca por mais de dois pontos.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Bruno Gonçalves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

25 de março

Cantanhede vai ser capital mundial da ginástica aeróbica
25 de março

Banco de Portugal prevê aceleração da inflação para 2,8% em 2026
25 de março

Banco de Portugal revê em baixa crescimento da economia em 2026 para 1,8%
25 de março

Universidade de Coimbra cria tecnologia de IA para identificar emoções na música

Desporto

Cantanhede vai ser capital mundial da ginástica aeróbica

Atletismo: Trilhos das Azenhas esgota inscrições

Basquetebol: Jornada negra para clubes da Proliga