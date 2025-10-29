A 9.ª edição do Rally Legends Luso-Bussaco foi um sucesso, a todos os níveis. Em três dias de intensa emoção, a paixão pelos ralis e a história dos automóveis uniram-se num espetáculo inesquecível para os quase sete dezenas de equipas participantes e para os milhares de espectadores que acorreram às estradas dos concelhos da Mealhada, de Mortágua e de Penacova.

A organização coube, mais uma vez, ao Clube Luso Clássicos. Foi, por isso, na vila termal que se realizou a partida simbólica. Foi também no Luso, mais propriamente na avenida Emídio Navarro, que foi instalado o parque fechado e onde, no final, se fez a entrega de prémios. E foi ainda no Luso que se realizou a Super Especial noturna, aguardada por muitos.

Para a organização da prova, muito contribuiu o apoio das três autarquias – Mealhada, Mortágua e Penacova. Pelo histórico, é a Mealhada a disponibilizar a parcela maior. Mas, como sublinha o presidente da câmara, o retorno é claramente positivo.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (29/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS