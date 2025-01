Autárquicas: Victor Carvalho volta a ser o candidato do PSD à Câmara da Lousã

O atual vereador Victor Carvalho volta a ser o candidato do PSD à Câmara da Lousã, nas eleições autárquicas deste ano, depois de ter sido também o cabeça de lista dos sociais-democratas em 2021.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o PSD afirmou que Victor Carvalho, atual vereador na oposição da Câmara da Lousã, no distrito de Coimbra, será novamente o candidato social-democrata nas autárquicas.

“Aceitei o convite porque gosto da Lousã, foi aqui que decidi estabelecer os meus negócios, criar a minha família e gostaria de ter um concelho com condições para que os meus filhos cá ficassem”, disse hoje à agência Lusa o candidato.

Para Victor Carvalho, a principal prioridade será “fixar pessoas no concelho”, nomeadamente a partir de um aumento da atratividade da Lousã, para que o setor empresarial possa crescer.

“Queremos melhorar o trabalho que já se iniciou. Queremos intensificá-lo, sobretudo na captação das empresas, com zonas empresariais a terem de ser reformuladas e melhoradas”, afirmou.

Segundo o candidato do PSD, Lousã terá uma oportunidade de aproveitar a ligação por sistema ‘metrobus’ a Coimbra, que “pode não ser a melhor solução, mas será solução em breve e vai dar atratividade ao concelho”.

“Temos capacidade para ter mais habitantes e crescer e esse vai ser um dos nossos grandes focos”, afirmou, admitindo acreditar que, com a entrada do ‘metrobus’ e as obras de requalificação da escola e do centro de saúde, será possível assegurar “melhor qualidade de vida aos lousanenses” e criar condições para o concelho “dar um salto”.

Na ótica de Victor Carvalho, “nem todo o trabalho feito nos últimos 40 anos pelo PS foi mal feito, mas poderia ter sido feito mais rápido e com outra energia”.

O candidato do PSD encara as próximas autárquicas como uma oportunidade para conquistar a Câmara ao PS, que tem governado o concelho da Lousã nas últimas quatro décadas, face à mudança de protagonista dos socialistas, cujo presidente, Luís Antunes, atinge o limite de três mandatos consecutivos e não se poderá recandidatar.

“Eu sinto que é possível vencer as eleições. As pessoas querem algo diferente”, afirmou.

Na Lousã, o PSD venceu apenas as autárquicas em 1976.

O PS está no poder sem interrupções, na Câmara Municipal, desde 1982, eleições vencidas nesse ano pelo socialista Horácio Antunes, pai do atual presidente da autarquia, Luís Antunes.

Em 2021, o PS conquistou o município com 52,9% dos votos (quatro mandatos), contra 32,04% do PSD (três mandatos), que ganhou quase mil votos face a 2017, em que apenas elegeu um vereador.