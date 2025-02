Autárquicas: PSD volta a apostar em Maria João Sobreiro para ganhar Montemor-o-Velho

A social-democrata Maria João Sobreiro, de 40 anos, é recandidata pelo PSD à Câmara de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, que é governada pelo PS há três mandatos consecutivos, anunciou o partido.

Em declarações à agência Lusa, a candidata, que é técnica superior na vizinha autarquia da Figueira da Foz, salientou que o concelho de Montemor-o-Velho “necessita de uma mudança e de uma nova dinâmica”.

“Existe uma grande apatia da parte do atual executivo perante as pessoas e existe um grande número de situações que têm de ser resolvidas”, sustentou Maria João Sobreiro, licenciada em Direito e ex-advogada.

A antiga presidente da concelhia do PSD considerou que é preciso dar prioridade às acessibilidades, “que estão em condições horríveis”, apoiar de forma diferente as Juntas de Freguesia e as associações do concelho “para que possam trabalhar” e criar medidas atrativas para fixar mais pessoas no concelho.

“A minha aposta maior passa por trazer para o município outro tipo de dinâmica e trabalhar muito no apoio às associações e Juntas de Freguesia, que são os nossos representantes no terreno, e fixar pessoas”, frisou.

A candidata pretende ainda implementar uma nova dinâmica no castelo da vila, em pleno Baixo Mondego, que remonta ao século IX, tendo desempenhado um papel importante na defesa da região do Mondego e de Coimbra e nas conquistas e reconquistas cristãs.

“O castelo precisa de outro tipo de dinâmica, pois não pode ser só utilizado para determinados eventos. Tem de ter iniciativas ao longo de todo o ano para que o concelho possa efetivamente aproveitar um recurso tão valioso”, sublinhou Maria João Sobreiro.

O município de Montemor-o-Velho é presidido pelo socialista Emílio Torrão, que cumpre o terceiro e último mandato autárquico permitido por lei.

Na atual composição do executivo municipal, o PS tem quatro vereadores eleitos e o PSD três.