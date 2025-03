Autárquicas: PS candidata professor universitário António Figueiredo à Câmara de Condeixa-a-Nova

O professor universitário António Figueiredo, antigo vice-reitor da Universidade de Coimbra, vai ser o candidato do PS à Câmara de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra.

“Não assumo uma linha de continuidade, nem uma linha disruptiva, mas procurarei, se for eleito, potenciar o que está bem feito e corrigir algumas trajetórias, se necessário”, disse hoje à agência Lusa.

O candidato, de 54 anos, estabelece como “absolutamente prioritárias” as questões da mobilidade, com o alargamento do Sistema de Mobilidade do Mondego (Metrobus) até ao concelho, e o processo de elevação de Conímbriga a Património Mundial da Humanidade pela Unesco.

Para António Figueiredo, é fundamental o município focar-se na extensão do Metrobus, que embora circule assente em pneus, “já está inscrito no Plano Ferroviário Nacional”.

O cabeça de lista socialista referiu ainda que dará muita atenção à habitação, de forma que o concelho consiga ser “muito competitivo na atração e fixação de pessoas, sobretudo jovens”.

António Figueiredo é desde 2021 presidente da Assembleia Municipal daquela autarquia liderada pelo socialista Nuno Moita, que cumpre o último mandato permitido por lei.

Entre 2011 e 2019, António Figueiredo foi diretor da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, tendo depois, entre 2019 e 2023, sido vice-reitor da Universidade de Coimbra, onde continua a ser professor.

O processo de escolha do cabeça de lista foi avocado pela Federação Distrital de Coimbra do PS, depois de, no início de dezembro de 2024, a Comissão Política Concelhia ter anunciado publicamente que Liliana Pimentel, líder daquela estrutura, seria a candidata.

A polémica instalou-se nas hostes socialistas, que lideram o município desde as primeiras eleições democráticas (1976), com a concelhia a remeter o processo à Comissão Nacional.

De acordo com os Censos de 2021, residem no município de Condeixa-a-Nova mais de 16.500 pessoas, distribuídas por sete freguesias.

Nas eleições autárquicas de 2021, o PS elegeu quatro vereadores e o PSD três.

Os sociais-democratas já anunciaram que o seu candidato será o professor Avelino Santos, diretor do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova.

As eleições autárquicas deste ano devem realizar-se no final de setembro ou início de outubro.