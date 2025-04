Autárquicas: José Veríssimo é o candidato do PS em Montemor-o-Velho

O vice-presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, José Veríssimo, foi hoje anunciado como cabeça de lista do Partido Socialista (PS) à autarquia daquele concelho do Baixo Mondego, que os socialistas lideram há três mandatos consecutivos.

Em nota enviada à agência Lusa, a Comissão Política Concelhia do PS de Montemor-o-Velho diz que o nome de José Veríssimo para liderar a Câmara “reuniu o consenso da estrutura, tendo sido votado [no sábado] por unanimidade e aclamação, com toda a sala a aplaudir de pé”.

“A experiência como vice-presidente, a forte ligação às juntas de freguesia e ao tecido associativo concelhio foram pontos decisivos na escolha” do candidato, que, nos últimos três mandatos, foi sempre eleito como número dois do presidente Emílio Torrão.

À Lusa, José Veríssimo argumentou que nos últimos 15 anos o Partido Socialista “fez um grande trabalho, mudou Montemor-o-Velho e fez obras estruturantes”, após ter conseguido ultrapassar as dificuldades financeiras da autarquia com as quais o executivo foi confrontado.

Empresário agrícola de 61 anos, natural de Arazede, localidade do norte do concelho, o vice-presidente do município pretende, com a sua candidatura à liderança da Câmara Municipal, dar continuidade ao trabalho desenvolvido até aqui e contribuir para uma maior proximidade às juntas de freguesia e associações concelhias.

“Agradeço a confiança dos militantes. O Partido Socialista transformou o concelho, fez obras estruturantes que nos posicionaram estrategicamente. Confiem em mim para reforçar este trabalho de afirmação do concelho em estreita proximidade com aqueles que, para mim, são a base de todo o trabalho: os presidentes de junta”, declarou ainda José Veríssimo, no discurso de agradecimento, citado no comunicado do PS.

Em 2021, o PS venceu as eleições autárquicas em Montemor-o-Velho, com maioria absoluta, alcançado 50,6% dos votos e quatro mandatos, contra três de uma lista de coligação PSD/CDS-PP (32,4%).