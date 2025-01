Autárquicas: Guilherme Duarte é o candidato do PS à presidência da Câmara da Mealhada

O presidente da Fundação Mata do Bussaco, Guilherme Duarte, é o candidato do PS à presidência da Câmara Municipal da Mealhada nas eleições autárquicas de 2025, revelou a Comissão Política Concelhia socialista da Mealhada.

Em comunicado, publicado na rede social Facebook, a Comissão Política do PS da Mealhada informou que a escolha para liderar a candidatura à Câmara Municipal da Mealhada recaiu no professor Guilherme Duarte, licenciado em Biologia e Geologia e com mais de 18 anos ligado à formação de professores nas universidades de Coimbra e de Aveiro.

Contactado pela agência Lusa, Guilherme Duarte mostrou-se lisonjeado por ter sido o escolhido do PS, acrescentando ainda que ficou “extremamente sensibilizado” com as mensagens de apoio e de entusiasmo que recebeu de pessoas de todo o concelho, no distrito de Aveiro.

“Achamos que há condições para tornar o nosso concelho melhor. Tenho características que considero muito importantes: sou uma pessoa muito próxima das pessoas”, referiu.

O candidato socialista, natural da Pampilhosa, garantiu estar motivado para mais um grande desafio, com a convicção de que pode contribuir para a criação de um concelho melhor.

“Um concelho mais forte, onde a qualidade de vida seja evidente e a inclusão seja importante. São estas as minhas grandes linhas orientadoras”, destacou.

Guilherme Duarte foi vice-presidente da Câmara Municipal da Mealhada, eleito pelo PS entre 2013 e 2021, onde coordenou o setor da educação e do desporto.

Foi ainda presidente da Assembleia de Freguesia da Pampilhosa durante 12 anos e membro da Assembleia Municipal da Mealhada.

Tem também um vasto passado ligado ao associativismo no concelho da Mealhada, tendo sido dirigente do Futebol Clube da Pampilhosa durante 30 anos, dirigente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa e ainda dirigente da Filarmónica Pampilhosense.

Atualmente exerce as funções de Presidente do Conselho Diretivo da Fundação Mata do Bussaco.

Nas autárquicas de 2021, o Movimento Independente Mais e Melhor liderado por António Jorge Franco chegou à presidência da Câmara Municipal da Mealhada, destronando o socialista Rui Marqueiro, que falhou a reeleição para um terceiro mandato.