diario as beiras
Autarcas confiantes que Metro Mondego vai gerar mais oportunidades na região

16 de dezembro de 2025 às 15 h00
Os presidentes da Câmara de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã afirmaram hoje que o arranque do projeto de ‘metrobus’ até Serpins (Lousã) irá trazer novas oportunidades e dinâmicas na região.

“É um dia de grandes oportunidades. Este projeto traz grandes desafios, mas abre muitas portas a esta região. É uma região que fica mais cosmopolita e mais próxima”, disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Miranda do Corvo, José Miguel Ferreira (PSD), no final da cerimónia de inauguração do Sistema de Mobilidade de Mondego (SMM).

Depois de cerca de três meses de operação preliminar no troço urbano de Coimbra, o SMM arrancou hoje com a sua operação até Serpins, servindo os concelhos da Lousã e Miranda do Corvo, os municípios mais afetados pelo fecho do ramal ferroviário, em 2010.

