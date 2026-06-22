Exercício testou socorro em acidente com helicóptero

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Decorreu esta manhã no Aeródromo Municipal da Lousã (AML) o exercício “à Escala Total”, promovido pelo AML e pelo Gabinete de Proteção Civil da Lousã, que pretendeu testar a resposta a acidente aéreo.

Participaram no simulacro os Bombeiros Municipais da Lousã, Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo e a UEPS da GNR.

O objetivo foi testar os tempos de resposta e socorro perante um possível cenário de acidente com um meio aéreo.

Esteve presente o presidente da Câmara Municipal da Lousã, Victor Carvalho, o coordenador Municipal de Proteção Civil da Lousã, Pedro Santa, o comandante dos Bombeiros Municipais da Lousã, Vitor Martins e o diretor do AML, José Parola Gonçalves.