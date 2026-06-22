Lousã
Exercício testou socorro em acidente com helicóptero
Teste terminou com "balanço positivo" | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Decorreu esta manhã no Aeródromo Municipal da Lousã (AML) o exercício “à Escala Total”, promovido pelo AML e pelo Gabinete de Proteção Civil da Lousã, que pretendeu testar a resposta a acidente aéreo.
Participaram no simulacro os Bombeiros Municipais da Lousã, Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo e a UEPS da GNR.
O objetivo foi testar os tempos de resposta e socorro perante um possível cenário de acidente com um meio aéreo.
Esteve presente o presidente da Câmara Municipal da Lousã, Victor Carvalho, o coordenador Municipal de Proteção Civil da Lousã, Pedro Santa, o comandante dos Bombeiros Municipais da Lousã, Vitor Martins e o diretor do AML, José Parola Gonçalves.