Investimento de sete milhões de euros para dar uma nova centralidade à Lousã

A autarquia prevê investir entre seis a sete milhões de euros para adquirir um armazém com 17 mil metros quadrados que poderá ser um novo pavilhão multiusos, para transformar a nave de exposições em mercado municipal e criar uma nova biblioteca

Este é o primeiro de São João enquanto presidente de câmara. Que novidades decidiu implementar?

Uma das grandes novidades é a maior organização de espaço. Criámos zonas de refeição fora da zona de espetáculo. Criámos também o Espaço dos Miúdos. Uma zona para as crianças que permite aos pais circular de forma mais leve na feira e assistir aos espetáculos com mais conforto. A noite de fados, que costumava ser feita nas piscinas naturais da Senhora da Piedade, transferimos para a escadaria da igreja porque, devido à tempestade Kristin, o espaço ainda não reúne as condições de segurança. Criámos ainda contentores-cozinha para dar melhores condições de trabalho às associações que exploram as zonas de restauração. Uma zona cobertura e decorada que dá outra dignidade ao evento.

Quais os principais destaques do programa?

Destacaria a noite da Quinta do Bill com as filarmónicas do lousanenses. Juntámos as duas filarmónicas do concelho aos Quinta do Bill para dar um espetáculo diferente. Destaco, sem dúvida nenhuma, a noite de fados e a noite das marchas sanjoaninas, que é um momento marcante também das festividades do concelho. Encerramos com Tony Carreira, mas todos os outros artistas são, sem dúvida, uma referência nacional e internacional.

A “noite da Travessa” é muito apreciada. Porque é que chama sempre tanta gente?

O dia de 23 de junho é especial porque é o verdadeiro arraial. Encontramos em vários pontos da vila vários convívios de vizinhos, de bairros, que se juntam, para assar umas sardinhas e conviver. É também a noite das marchas, que traz muita gente à rua, e que termina na travessa. A noite da travessa é uma noite em que a Lousã não dorme porque a festa dura até o sol raiar.

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