Preparação da bienal Manifesta 2028 passou por visita à edição alemã do festival de arte
Uma delegação de Coimbra – chefiada pela presidente da câmara e acompanhada pelo secretário de Estado da Cultura – esteve no último fim de semana na Alemanha para se apresentar como cidade anfitriã da 17.ª bienal europeia de cultura e arte contemporânea Manifesta 2028.
Ana Abrunhosa e Alberto Santos lideraram a comitiva nos contactos com parceiros culturais, entidades públicas e convidados da organização do manifesta 2026, que está a decorrer na região do Ruhr sob o tema “This is not a church”, transformando doze antigas igrejas em espaços dedicados à arte contemporânea.
Coimbra apresentou, por sua vez, a visão estratégica que sustentou a candidatura à organização, que venceu.
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