UC coordena projeto europeu de 2,9 milhões de euros para eliminar gases fluorados poluentese

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Os gases utilizados em sistemas de refrigeração, como o ar condicionado, são dos poluentes mais agressivos para o planeta. Para trazer este processo prejudicial ao clima, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) lidera um novo projeto europeu que pretende apoiar a eliminação progressiva destes gases fluorados.

O projeto, que conta com um financiamento de 2,9 milhões de euros do programa europeu Horizon Europe, é coordenado por Luís Pedro Viegas, investigador do Centro de Química de Coimbra do Departamento de Química da FCTUC, Os gases fluorados são amplamente utilizados em climatização, incluindo ainda as bombas de calor.

A equipa de investigação da UC esclarece que, “apesar da sua relevância para estes setores, apresentam um elevado potencial de aquecimento global, tornando-se um dos principais desafios ambientais associados à transição energética e à descarbonização”.

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