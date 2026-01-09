diario as beiras
Atletismo: Nacionais de estrada na Figueira da Foz com novo percurso que favorece recordes

09 de janeiro de 2026 às 17 h49
Os campeonatos nacionais de estrada em atletismo, hoje apresentados na Figueira da Foz, onde se realizam em 17 de janeiro, terão um novo percurso de 10 quilómetros (km), mais rápido e que favorece recordes, disseram dirigentes e atletas.

O percurso da prova, desenhado nas avenidas marginal e ribeirinha da cidade litoral do distrito de Coimbra, foi alterado em relação a 2025 na zona histórica, deixando de passar por uma rua de paralelepípedos.

“O percurso tem condições para se fazerem grandes marcas, a exemplo do ano passado. É maioritariamente plano, com bom piso e muito mais rápido. Podemos ter marcas de excelência”, disse o presidente da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra, João Pontes, na sessão de apresentação da prova, hoje realizada.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (10/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

