Os campeonatos nacionais de estrada em atletismo, hoje apresentados na Figueira da Foz, onde se realizam em 17 de janeiro, terão um novo percurso de 10 quilómetros (km), mais rápido e que favorece recordes, disseram dirigentes e atletas.

O percurso da prova, desenhado nas avenidas marginal e ribeirinha da cidade litoral do distrito de Coimbra, foi alterado em relação a 2025 na zona histórica, deixando de passar por uma rua de paralelepípedos.

“O percurso tem condições para se fazerem grandes marcas, a exemplo do ano passado. É maioritariamente plano, com bom piso e muito mais rápido. Podemos ter marcas de excelência”, disse o presidente da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra, João Pontes, na sessão de apresentação da prova, hoje realizada.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (10/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS