diario as beiras
Penela

Atendimento ao consumidor na quinta-feira em Penela

06 de janeiro de 2026 às 17 h14
0 comentário(s)
DR

A DECO está de volta a Penela, na quinta-feira, para mais uma sessão de atendimento presencial, um serviço gratuito de apoio, informação e aconselhamento, informou a Câmara.

De acordo com aquela autarquia do distrito de Coimbra, a sessão realiza-se entre as 10:00 e as 13:00, no Balcão Único.

A Câmara Municipal de Penela alerta a população para a importância de se aceder a este serviço de proximidade, com apoio especializado em temas como habitação, energia, finanças pessoais e consumo responsável.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

06 de janeiro

Atendimento ao consumidor na quinta-feira em Penela
06 de janeiro

Daniel Sanches Fernandes anunciado como diretor da AIBILI
06 de janeiro

Exibição do filme "Justa" com a presença da realizadora, Teresa Villaverde na Figueira da Foz
06 de janeiro

Coimbra: Trico(n)tando Estórias regressa em 2026 a Almalaguês

Penela

Penela
06 de janeiro às 17h14

Atendimento ao consumidor na quinta-feira em Penela

0 comentário(s)
DesportoPenela
09 de dezembro às 16h39

Penelense Léo Teixeira, do Felgueiras, recebe alta após queimaduras e deixa hospital

0 comentário(s)
Penela
08 de dezembro às 10h19

No Penela Presépio viaja-se até ao nascimento de Jesus

0 comentário(s)