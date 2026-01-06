A DECO está de volta a Penela, na quinta-feira, para mais uma sessão de atendimento presencial, um serviço gratuito de apoio, informação e aconselhamento, informou a Câmara.

De acordo com aquela autarquia do distrito de Coimbra, a sessão realiza-se entre as 10:00 e as 13:00, no Balcão Único.

A Câmara Municipal de Penela alerta a população para a importância de se aceder a este serviço de proximidade, com apoio especializado em temas como habitação, energia, finanças pessoais e consumo responsável.