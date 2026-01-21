A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) reiterou hoje que pretende que seja assegurada a distribuição de imprensa em todo o território nacional, garantindo a igualdade de acesso à informação a todas as pessoas.

“O nosso princípio é muito claro: o território nacional tem que ter todo o acesso à comunicação social”, defendeu o vice-presidente da ANMP Amadeu Albergaria.

Já no início de dezembro de 2025, poucos dias depois da VASP – Distribuição e Logística ter informado que estava a avaliar a necessidade de fazer ajustamentos na distribuição diária de jornais nos distritos de Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança, a ANMP interpelou o Governo a garantir os meios e mecanismos que assegurem a distribuição de imprensa em todo o território nacional.

No final da reunião do conselho diretivo desta manhã, o vice-presidente da ANMP vincou que este é um assunto que está a preocupar muito os municípios portugueses, “em particular aqueles que podem ver a distribuição dos jornais seriamente afetada”.

“Acompanhámos com preocupação a situação e as declarações ainda tidas esta semana no âmbito da Comissão da Assembleia da República, que ouviu em audição a VASP”, referiu, acrescentando ainda que, já este mês, a ANMP abordou o assunto numa reunião com o ministro da Presidência, Leitão Amaro, e posteriormente com a própria VASP.

O também presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira assegurou que a ANMP vai continuar a ter este assunto como prioritário, “dialogando com o Governo e com a VASP.

“O Governo está a debruçar-se sobre essa matéria, a ANMP também, os municípios também. Estou convencido que chegaremos ao desiderato que todos queremos, que é a distribuição integral da imprensa nacional pelo território nacional”, concluiu.