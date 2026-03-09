diario as beiras
Arganil

Arganil regista prejuízos de um milhão de euros

09 de março de 2026 às 17 h50
Município de Arganil

O mau tempo dos meses de janeiro e fevereiro provocaram prejuízos de um milhão de euros no concelho de Arganil, no interior do distrito de Coimbra, disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara.

Segundo Luís Paulo Costa, os maiores prejuízos situam-se ao nível da rede viária municipal, com deslizamentos de terras e quedas de muros.

“Os danos mais significativos registaram-se na zona de Piódão, na estrada entre Chãs e Foz de Égua, que está interrompida ao trânsito, e em Pombeiro da Beira”, detalhou o autarca.

A Câmara está a proceder a uma intervenção para minimizar os impactos e prevê repor a circulação até ao final deste mês de março.

“Tivemos a felicidade de ser razoavelmente poupados pela depressão Kristin, mas depois as outras depressões trouxeram muita água ao concelho, que causaram vários estragos”, sublinhou Luís Paulo Costa.

Embora não seja da competência do município de Arganil, a Estrada Nacional 342 ainda se encontra fechada ao trânsito entre Góis e Arganil e sem data prevista para reabrir.

Agência Lusa

