Arganil: Empreitada do novo SUB e Centro de Saúde vai arrancar

Foi celebrado, ontem, o contrato da empreitada para a construção do novo Serviço de Urgência Básica (SUB) e Centro de Saúde de Arganil, entre o município e a empresa António Saraiva & Filhos, Lda. (responsável pela execução da mesma). A obra está prevista realizar-se em 540 dias.

Com um investimento global de 6,2 milhões de euros, dos quais quatro milhões são financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o edifício vai ser construído de raiz na avenida de São Pedro , junto à capela com o mesmo nome, na EN 342. Um terreno adquirido pelo município onde outrora funcionou uma fábrica de resina.

De acordo com o município, “está igualmente prevista a reconfiguração da circulação na zona da rotunda existente, de forma a garantir a ligação ao novo Centro de Saúde”.

Refira-se que o SUB de Arganil, que integra a Rede Nacional de Emergência e Urgência, tem uma ampla abrangência territorial, servindo maioritariamente os concelhos de Arganil, Góis, Oliveira do Hospital, Tábua e parte dos de Pampilhosa da Serra e de Penacova, devido à proximidade geográfica, servindo o Centro de Saúde cerca de 12.200 utentes.

