Arganil: 537 iniciativas promovidas pela ADIBER envolveram 35,5 milhões

Carlos Alberto Gomes e Ana Luísa Duarte, dois dos colaboradores mais antigos da ADIBER – Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra, ao serviço nesta associação há 27 e 25 anos, respetivamente, foram homenageados, na passada sexta-feira, na comemoração dos 30 anos da ADIBER.

Na cerimónia, que teve lugar na Capela do Menino Jesus da Ladeira – local que foi recentemente recuperado com o apoio do PDR2020, através do GAL ADIBER/Beira Serra –, no Santuário do Mont’Alto, em Arganil, foi-lhes entregue uma placa alusiva, por Miguel Ventura (presidente da direção da ADIBER) e José Francisco Rolo (presidente da Assembleia Geral).

Miguel Ventura manifestou “profunda gratidão” aos homenageados, “pelo inestimável contributo que deram à ADIBER, na certeza de que constituem um exemplo a seguir que perdurará na história da associação e que merece o reconhecimento público”.

Balanço de 30 anos de trabalho da associação

Miguel Ventura contou que “os 537 projetos e iniciativas promovidas, ou apoiadas através da ADIBER, envolveram um investimento total de 35,5 milhões de euros, tendo sido captadas ajudas nacionais e comunitárias para o território de 24,8 milhões de euros, estimando-se terem sido criados 560 postos de trabalho nas empresas e entidades que beneficiaram da ação” da associação.

O responsável afirmou que “através das quatro intervenções LEADER, ou baseadas na metodologia LEADER, foram apoiadas iniciativas empresariais em áreas como a agricultura, as unidades de produção de produtos como o queijo, os enchidos, o azeite, o vinho ou mel, entre outras, a pequena indústria transformadora, o comércio, o alojamento turístico ou a restauração, mas também outras entidades públicas e privadas, capacitando os agentes locais para uma ação com condições adequadas a responderem às necessidades das populações”.

