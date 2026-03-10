diario as beiras
Região CentroViseu

Antigo diretor da psiquiatria em Viseu Fidalgo Freitas morreu aos 78 anos

10 de março de 2026 às 11 h51
DR

O antigo diretor do departamento de psiquiatria de Viseu e fundador da Associação Portuguesa para as Perturbações dos Desenvolvimento e Autismo (APPDA) de Viseu, Joaquim Fidalgo Freitas, morreu na segunda-feira aos 78 anos.

“Em nome da Ordem dos Médicos – Secção Regional do Centro, o seu presidente, Manuel Teixeira Veríssimo, vem manifestar publicamente o seu profundo pesar pelo falecimento do doutor Joaquim José Fidalgo de Freitas, aos 78 anos”, escreve-se numa nota de pesar publicada na página da internet da Ordem dos Médicos.

O funeral realiza-se hoje.

Joaquim Fidalgo Freitas, natural do Porto, licenciou-se em Coimbra e foi médico psiquiatra, entre 1983 a 2006, ano em que se aposentou, no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de São Teotónio, em Viseu, que dirigiu durante 11 anos, entre 1995 e 2006.

“Sempre teve uma forte ligação à comunidade. Foi fundador da Associação Portuguesa para as Perturbações dos Desenvolvimento e Autismo (APPDA) de Viseu, instituição da qual foi membro da assembleia geral. Integrou os corpos sociais da Sociedade Portuguesa para o estudo da Saúde Mental”, destacou a Ordem dos Médicos, da qual fez parte dos órgãos dirigentes em Viseu.

Do seu currículo, publicado em 2023, aquando da designação pelo Ministério da Saúde para presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental, consta ainda, entre outras responsabilidades e cargos na área da saúde mental, a sua docência universitária e a direção do Telefone de Apoio ao Suicídio de Viseu.

Assim como a passagem pelo corpo técnico-científico, quando colaborou na elaboração do relatório “Proposta de Plano de Ação para a Reestruturação e Desenvolvimento dos Serviços de Saúde Mental em Portugal 2007-2016”.

Recebeu a Medalha de Mérito da Ordem dos Médicos, a Medalha de Prata por Serviços Distintos do Ministério da Saúde e o diploma de Mérito Olímpico pelo Comité Olímpico de Portugal pela sua participação nas Olimpíadas de 1976.

Além da licenciatura em Medicina, Joaquim Fidalgo Freitas tinha também a especialidade em Psiquiatria e Medicina Desportiva e a frequência total dos mestrados em Psicoterapia Centrada no Cliente e no de Psiquiatria e Psicologia Forense.

Autoria de:

Agência Lusa

