diario as beiras
LousãRegião Centro

Alegado acerto de contas terá estado na origem de desacatos entre jovens na Lousã

19 de janeiro de 2026 às 18 h48
0 comentário(s)
DR

Um grupo de cerca de 20 rapazes, segundo o comando Comando Territorial de Coimbra da GNR, “com idades entre os 15 e os 20 anos” terá provocado desacatos esta tarde na Lousã. Segundo foi possível apurar, na origem da situação poderá estar um acerto de contas entre os jovens, que viajaram de Coimbra, e um outro indivíduo, residente na Lousã.

Fonte do Posto Territorial de Miranda do Corvo da GNR confirmou que foi mobilizada para o local uma patrulha. Os jovens estão, segundo adiantou o Comando Territorial de Coimbra da GNR, retidos e a ser identificados.

Poder ver dois vídeos relacionados com a situação na página do Facebook do Diário As Beiras

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (20/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Emanuel Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de janeiro

FP Judo detalhou às associações dívida herdada de mais de um milhão de euros
19 de janeiro

Espanha/Acidente: Dois portugueses envolvidos no acidente estão bem
19 de janeiro

Atropelamento mortal na avenida Elísio de Moura
19 de janeiro

Alegado acerto de contas terá estado na origem de desacatos entre jovens na Lousã

Lousã

LousãRegião Centro
19 de janeiro às 18h48

Alegado acerto de contas terá estado na origem de desacatos entre jovens na Lousã

0 comentário(s)
Lousã
19 de janeiro às 09h02

AESL e ARCIL solidárias com a “Árvore dos Desejos”

0 comentário(s)
Lousã
18 de janeiro às 21h05

Presidenciais 2026: Seguro com vitória expressiva na Lousã

0 comentário(s)

Região Centro

LousãRegião Centro
19 de janeiro às 18h48

Alegado acerto de contas terá estado na origem de desacatos entre jovens na Lousã

0 comentário(s)
Região Centro
13 de janeiro às 16h13

Incêndios: CCDR Centro pagou 1,6 milhões de euros para construção e recuperação de casas ardidas em 2024

0 comentário(s)
Região Centro
13 de janeiro às 15h48

Ribau Esteves foi eleito presidente da CCDR Centro com cerca de 79% dos votos

0 comentário(s)