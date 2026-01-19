Um grupo de cerca de 20 rapazes, segundo o comando Comando Territorial de Coimbra da GNR, “com idades entre os 15 e os 20 anos” terá provocado desacatos esta tarde na Lousã. Segundo foi possível apurar, na origem da situação poderá estar um acerto de contas entre os jovens, que viajaram de Coimbra, e um outro indivíduo, residente na Lousã.

Fonte do Posto Territorial de Miranda do Corvo da GNR confirmou que foi mobilizada para o local uma patrulha. Os jovens estão, segundo adiantou o Comando Territorial de Coimbra da GNR, retidos e a ser identificados.

Poder ver dois vídeos relacionados com a situação na página do Facebook do Diário As Beiras

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (20/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS