A água acumulada nos campos agrícolas do Baixo Mondego, potenciada pelo rebentamento da margem direita do canal principal do rio, na quarta-feira, subiu cerca de meio metro junto a Montemor-o-Velho em cerca de quatro horas.

A reportagem da agência Lusa constatou a subida das águas na zona sudeste desta vila do Baixo Mondego, junto à localidade de Casal Novo do Rio – umas das povoações ameaçadas por inundações nas próximas horas – que cobriu totalmente os acessos ao centro náutico local, e tapou sinalização de trânsito.

Entretanto, o município alertou para o “risco elevado de inundação”, abrangendo, para além do Casal Novo do Rio, Montemor-o-Velho, Lavariz e Ereira.

A Câmara de Montemor-o-Velho pediu à população para que prepare o kit de emergência, com roupa, medicação, documentos de identificação e bens essenciais, prevenindo a eventual necessidade de evacuação.

