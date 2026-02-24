O concelho de Montemor-o-Velho atravessou, nas últimas semanas, uma das situações hidrológicas mais exigentes dos últimos anos no Vale do Mondego. As palavras são de José Veríssimo, presidente da autarquia, que ontem fez um balanço das cheias, que tiveram “impacto real nas pessoas, nas famílias, na atividade agrícola, nas empresas e nas infraestruturas do concelho”.

“O que vivemos nas últimas semanas não foi um episódio comum”, reconheceu o presidente da câmara, ainda sem prejuízos finais contabilizados, resultantes de “uma das situações hidrológicas mais exigentes que o nosso território enfrentou nos últimos anos”.

O responsável fez uma cronologia dos eventos, desde o 1.º alerta até ao final: “Foram 22 dias de emergência ativa, de acompanhamento permanente, em que cada hora contou e em que cada decisão teve impacto direto na segurança das pessoas”.

Veríssimo destacou a coordenação com os municípios vizinhos de Coimbra, Montemor-o-Velho, Soure e Figueira da Foz, assim como com as forças nacionais e entidades governamentais.

