diario as beiras
CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho

“Agora é tempo de reconstruir” – diz autarca de Montemor-o-Velho

24 de fevereiro de 2026 às 10 h11
0 comentário(s)
DB/Ana Catarina Ferreira

O concelho de Montemor-o-Velho atravessou, nas últimas semanas, uma das situações hidrológicas mais exigentes dos últimos anos no Vale do Mondego. As palavras são de José Veríssimo, presidente da autarquia, que ontem fez um balanço das cheias, que tiveram “impacto real nas pessoas, nas famílias, na atividade agrícola, nas empresas e nas infraestruturas do concelho”.

“O que vivemos nas últimas semanas não foi um episódio comum”, reconheceu o presidente da câmara, ainda sem prejuízos finais contabilizados, resultantes de “uma das situações hidrológicas mais exigentes que o nosso território enfrentou nos últimos anos”.

O responsável fez uma cronologia dos eventos, desde o 1.º alerta até ao final: “Foram 22 dias de emergência ativa, de acompanhamento permanente, em que cada hora contou e em que cada decisão teve impacto direto na segurança das pessoas”.

Veríssimo destacou a coordenação com os municípios vizinhos de Coimbra, Montemor-o-Velho, Soure e Figueira da Foz, assim como com as forças nacionais e entidades governamentais.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (24/02/2206) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

José Armando Torres

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

24 de fevereiro

Operação Marquês: Tribunal pede à Ordem dos Advogados que nomeie defensor para José Sócrates
24 de fevereiro

2026. O que fazer quanto tudo mud(i.)a. ?
24 de fevereiro

Bebedeira digital
24 de fevereiro

Jovens designers da Avelar Brotero brilharam na Gala Namorar Portugal

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
24 de fevereiro às 10h11

“Agora é tempo de reconstruir” – diz autarca de Montemor-o-Velho

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
24 de fevereiro às 09h01

“Alma” da Região de Coimbra é destaque na BTL

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraDesportoMontemor-o-Velho
24 de fevereiro às 08h38

Prejuízos no Centro Náutico devem rondar os 2,3 milhões de euros

0 comentário(s)

Montemor-o-Velho

CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
24 de fevereiro às 10h11

“Agora é tempo de reconstruir” – diz autarca de Montemor-o-Velho

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraDesportoMontemor-o-Velho
24 de fevereiro às 08h38

Prejuízos no Centro Náutico devem rondar os 2,3 milhões de euros

0 comentário(s)
Montemor-o-Velho
23 de fevereiro às 20h50

Mau tempo: Montemor-o-Velho reclama obras urgentes no sistema hidráulico do Mondego

0 comentário(s)