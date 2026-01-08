Os municípios das Terras da Chanfana, com este prato típico como elemento de união, defendem a agenda gastronómica, hoje apresentada para o ano de 2026, como forma de promover os territórios.

Na iniciativa, promovida pela Dueceira – Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça, num restaurante da Lousã, o presidente da associação, Victor Carvalho, começou por lembrar que tudo começou, em 2018, quando os quatro concelhos – Lousã, Miranda do Corvo, Penela e Vila Nova de Poiares – se uniram em volta da marca Terras da Chanfana, vencedora do concurso 7 Maravilhas de Portugal à Mesa.

“Fazemos estas agendas gastronómicas porque entendemos que é também uma forma de promover o território, mas também de trazer aos nossos agentes económicos uma mais-valia em termos de visitantes”, afirmou o também presidente da Câmara da Lousã, durante a apresentação da iniciativa.

