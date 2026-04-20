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AFC: Nogueirense não sai do nulo na Tocha

20 de abril de 2026 às 12 h00
Equipas não encontram o caminho do golo | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Redação Diário as Beiras
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Redação Diário as Beiras

O Nogueirense, líder isolado da Divisão de Elite, não foi ontem além de um empate sem golos, na visita ao terreno do Tocha.

Em campo, mediam forças dois conjuntos a viverem excelentes momentos de forma: o Tocha, que vinha de uma série de nove jogos sem perder e o Nogueirense, na melhor série da temporada, com 14 encontros sem conhecer o sabor da derrota.

Ontem, no desafio disputado no Complexo Desportivo da Tocha, nenhuma das equipas conseguiu encontrar o caminho do golo.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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