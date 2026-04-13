AFC: Disputa do pódio aquece contas da Elite
A jornada 24 da Divisão de Elite da Associação de Futebol de Coimbra ficou marcada por uma goleada do líder Nogueirense, em casa, frente ao Pedrulhense (7-1), que luta pela manutenção.
O líder beneficiou da “escorregadela” do 2.º classificado, Tourizense, que não foi além do “nulo” em Soure e permitiu a aproximação das equipas que seguem na luta por um lugar na Taça de Portugal.
O União 1919 venceu o dérbi com a AAC/SF (1-0) e está agora a apenas dois pontos do 2.º lugar. E o Ançã regressou ao 4.º posto, beneficiando do empate do Tocha em casa do “lanterna-vermelha” Mocidade (0-0).
Apenas quatro pontos separam o 2.º do 5.º classificado e a luta pelo pódio promete ser intensa nas próximas jornadas.
O Vigor venceu ao Carapinheirense (2-1) com “reviravolta” na reta final.
Na cauda da tabela, o Eirense ganhou novo fôlego na luta pela manutenção com uma vitória em Penela (2-1) e apanhou o Poiares, que perdeu em casa frente ao Esperança (3-0).
