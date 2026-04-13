AFC: Disputa do pódio aquece contas da Elite

13 de abril de 2026 às 11 h30
Ançã venceu o União FC por 3-0 | Foto DB-Ana Catarina Ferreira
Bruno Gonçalves
Bruno Gonçalves

A jornada 24 da Divisão de Elite da Associação de Futebol de Coimbra ficou marcada por uma goleada do líder Nogueirense, em casa, frente ao Pedrulhense (7-1), que luta pela manutenção.

O líder beneficiou da “escorregadela” do 2.º classificado, Tourizense, que não foi além do “nulo” em Soure e permitiu a aproximação das equipas que seguem na luta por um lugar na Taça de Portugal.

O União 1919 venceu o dérbi com a AAC/SF (1-0) e está agora a apenas dois pontos do 2.º lugar. E o Ançã regressou ao 4.º posto, beneficiando do empate do Tocha em casa do “lanterna-vermelha” Mocidade (0-0).

Apenas quatro pontos separam o 2.º do 5.º classificado e a luta pelo pódio promete ser intensa nas próximas jornadas.

O Vigor venceu ao Carapinheirense (2-1) com “reviravolta” na reta final.

Na cauda da tabela, o Eirense ganhou novo fôlego na luta pela manutenção com uma vitória em Penela (2-1) e apanhou o Poiares, que perdeu em casa frente ao Esperança (3-0).

 

Presidente do sindicato diz que jornalistas "são escrutinados todos os dias"
Homem detido por furtar 69 passes sociais em loja dos SMTUC
Festival cruza cultura urbana, gastronomia e música na Estação Nova de Coimbra
PJ de Aveiro deteve suspeito de burlas no valor de dezenas de milhares de euros

Futebol jovem: Sub-17 da AAC e sub-15 do Ançã no topo

AFC: Disputa do pódio aquece contas da Elite

CP: O. Hospital vence nos Açores e aterra a três pontos da fase de subida

AFC: Disputa do pódio aquece contas da Elite

Elite AFC: Nogueirense ganha em Coimbra e beneficia de derrotas de Ançã e União 1919

Nogueirense vai a exame em Coimbra