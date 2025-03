30.ª Feira do Livro de Arganil decorre entre 2 e 5 de abril

A 30.ª Feira do Livro de Arganil vai decorrer entre os dias 02 e 05 de abril no Multiusos da Cerâmica Arganilense.

O evento, consolidado como “um importante marco cultural na agenda da região”, apresenta um programa “diversificado e estimulante, pensado para atrair e envolver pessoas de todas as idades”, afirma a autarquia.

A edição deste ano destaca as comemorações dos 500 anos do nascimento de Camões, com atividades temáticas na inauguração e com a palestra “Camões, poeta e viajante”.

O evento conta também com a presença de vários autores e grupos locais de animação musical.