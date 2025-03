132 operacionais participaram em simulacro complexo na A13-1

A manhã de sábado foi de muito trabalho, debaixo de condições meteorológicas adversas e num “teatro de operações” muito complexo, para os 132 operacionais dos Bombeiros de Condeixa-a-Nova, Miranda do Corvo, Penela, Soure, Coimbra e Montemor-o-Velho, Proteção Civil, Ascendi, GNR e INEM.

O simulacro arrancou às 09H34 com o alerta para um acidente no quilómetro quatro da autoestrada 13- 1 (A13-1), no sentido Condeixa – Almalaguês. Os operacionais, à chegada ao local, depararam-se com um veículo ligeiro debaixo de um veículo pesado de passageiros. No total havia a registar 46 vítimas, sendo que três delas eram mortais, sete feridos graves, três feridos intermédios graves e ainda cinco feridos ligeiros. Das 46 vítimas, 28 saíram ilesos do acidente.

O treino, que durou mais três horas, encerrou a A13-1 naquele sentido na manhã toda de sábado. No final, o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, Carlos Tavares, fez um balanço positivo do exercício.

“Foi um trabalho conjunto, de diversas forças, que tem um balanço muito positivo, mas há sempre aspetos a melhorar. Temos vindo a melhorar com o treino e este é mais um treino para darmos a melhor resposta”, clarificou.

