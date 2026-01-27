As duas vítimas que estavam em paragem respiratória após um atropelamento na Pampilhosa da Serra faleceram há momentos, segundo informação avançada pelo comandante dos bombeiros locais, Luís Almeida.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, o comandante dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa da Serra, Luís Almeida, esclareceu que “o acidente deu-se depois de uma carrinha de venda ambulante estar estacionada destravada, tendo descido a rua de forma desgovernada e abalroando de seguida o proprietário da mesma e a sua cliente”

As vítimas são um homem de 58 anos (proprietário da carrinha) e uma mulher de 86 anos.