diario as beiras
Pampilhosa da Serra

Vítimas que estavam em paragem cardiorrespiratória na Pampilhosa da Serra faleceram

27 de janeiro de 2026 às 17 h00
As duas vítimas que estavam em paragem respiratória após um atropelamento na Pampilhosa da Serra faleceram há momentos, segundo informação avançada pelo comandante dos bombeiros locais, Luís Almeida.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, o comandante dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa da Serra, Luís Almeida, esclareceu que “o acidente deu-se depois de uma carrinha de venda ambulante estar estacionada destravada, tendo descido a rua de forma desgovernada e abalroando de seguida o proprietário da mesma e a sua cliente”

As vítimas são um homem de 58 anos (proprietário da carrinha) e uma mulher de 86 anos.

Vítimas que estavam em paragem cardiorrespiratória na Pampilhosa da Serra faleceram

Pampilhosa da Serra

Pampilhosa da Serra
27 de janeiro às 17h00

Vítimas que estavam em paragem cardiorrespiratória na Pampilhosa da Serra faleceram

Pampilhosa da Serra
27 de janeiro às 15h47

Duas vítimas em paragem cardiorrespiratória após atropelamento na Pampilhosa da Serra

Pampilhosa da Serra
27 de janeiro às 10h42

Mau tempo: Ponte sobre o rio Zêzere cortada ao trânsito na Pampilhosa da Serra

