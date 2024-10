Vila Nova de Poiares: “A Nossa Floresta” mantém aposta na plantação de espécies autóctones

A Câmara Municipal (CM) de Vila Nova de Poiares renovou o programa “Nossa Floresta”, iniciativa que pretende manter a “aposta na plantação de espécies autóctones e resilientes”, ressalva o município poiarense.

“A Nossa Floresta”, programa renovado para o biénio 2024/2025, pretende continuar a “incentivar os proprietários” na “valorização e sustentabilidade da mancha florestal do concelho e dos seus terrenos rurais”.

“Este projeto é essencial para diversificarmos o nosso espaço florestal e reduzirmos a dependência da monocultura. É urgente alterar o panorama atual, dominado por espécies exóticas de rápido crescimento, como o eucalipto e a acácia, e recuperar as árvores nativas, que estão naturalmente mais adaptadas às condições locais, sendo mais resistentes a pragas, doenças, períodos de seca ou chuva intensa, e, inevitavelmente, aos incêndios”, sublinhou o presidente da CM Vila Nova de Poiares, João Miguel Henriques.

Quase 1000 árvores plantadas desde 2020

Implementado desde 2020, o programa já proporcionou “a plantação de quase um milhar de árvores, entre carvalhos, sobreiros, castanheiros, nogueiras, pinheiros bravos e mansos”, relembra a autarquia, que recorda que o “Nossa Floresta” representa “um firme passo no objetivo de restabelecer a riqueza autóctone de outrora da floresta de Vila Nova de Poiares”.

Na visão do autarca João Miguel Henriques, “é fundamental sensibilizar os proprietários para a noção de que a diversificação de espécies não significa perda de rendimento, desde que realizada de forma equilibrada”.

O edil considera que este tipo de abordagem “cria uma maior heterogeneidade da mancha florestal, promovendo, a longo prazo, uma sustentabilidade tanto ambiental como económica”, destacou.

