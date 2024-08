Venda do palácio “não é essencial”

O executivo camarário da Figueira da Foz suspendeu o processo da alienação do Palácio Conselheiro Branco, como avançou o DIÁRIO AS BEIRAS.

Entretanto, em entrevista ao DIÁRIO AS BEIRAS, que será publicada em breve, o presidente da câmara, Santana Lopes, afirmou que a venda do imóvel não é prioritária. Contudo, ressalvou que não está disposto a investir na sua reabilitação, tendo em conta os custos que a mesma acarreta.

“Para mim, não é essencial [vender o imóvel municipal, mas] não vou gastar dois milhões de euros ali. Isso está fora de questão”, garantiu Santana Lopes.

No entanto, admitiu, se aparecer alguém que diga “o município cede e eu faço a obra”, o palácio pode continuar propriedade do município”.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt