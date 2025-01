Universidade de Coimbra investe um milhão para requalificar residência da Alegria

A Universidade de Coimbra vai investir cerca de um milhão de euros para uma requalificação profunda da residência da Alegria, na Alta da cidade, cuja empreitada deverá estar concluída este ano.

A empreitada de requalificação daquela residência de estudantes foi adjudicada em dezembro de 2024 à empresa Lado Renovado, após concurso público com a participação de cinco concorrentes.

Em resposta à agência Lusa, o gabinete de comunicação da reitoria da Universidade de Coimbra (UC) afirmou que a empreitada prevê uma “profunda requalificação da residência, incluindo questões funcionais e de conforto, energéticas e estruturais”.

A volumetria existente do edifício mantém-se com esta empreitada, mas, face às exigências e requisitos legais em vigor, “foi necessária uma ligeira redução do número de camas, de 44 para 42”, explicou a UC.

A residência da Alegria foi encerrada no ano letivo 2023/2024, “para se avançar o mais rapidamente possível com a necessária requalificação, criando condições para uma preparação mais célere dos processos, projetos e respetiva empreitada”, disse.

Segundo o contrato publicado a meados de dezembro de 2024 no portal de contratação pública Base e assinado no início daquele mês, a empreitada tem um período de execução de 270 dias.

Esta é uma de várias empreitadas lançadas pela UC para melhorar e aumentar a oferta de residências para os seus estudantes.

Em dezembro de 2024, a reitoria daquela universidade anunciou um investimento de 9,8 milhões de euros para a construção de uma residência universitária no edifício Luís de Camões, apoiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A adaptação de um edifício junto às Escadas Monumentais e a renovação da residência dos Combatentes são outros dos investimentos previstos.

Os Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra têm atualmente em funcionamento dez residências universitárias, com um total de cerca de 1.050 camas.

Com estes quatro projetos, a UC passará a ter cerca de 1.400 camas.