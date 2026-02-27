diario as beiras
Unidade da Sonae Arauco em Oliveira do Hospital aumenta a incorporação de madeira reciclada

27 de fevereiro de 2026 às 10 h51
DR

A Sonae Arauco, aumentou a incorporação de madeira reciclada nos produtos fabricados em Portugal para 41% em 2025, um aumento de 3% face ao ano anterior. Unidade industrial de Oliveira do Hospital teve um dos maiores aumentos, passando, em 2025, a incorporar cerca de 80% de madeira reciclada.
De acordo com a empresa, “o avanço reflete um crescimento transversal da atividade envolvendo madeira reciclada, com os centros de reciclagem do grupo em Portugal a reforçar o abastecimento”.
“Este progresso tem sido suportado por um plano de investimentos de 13 milhões de euros, que visa robustecer o modelo de bioeconomia circular da empresa, através de melhorias tecnológicas nos centros de reciclagem e nas unidades industriais”, acrescentam.

Redação Diário as Beiras

