A Sonae Arauco, aumentou a incorporação de madeira reciclada nos produtos fabricados em Portugal para 41% em 2025, um aumento de 3% face ao ano anterior. Unidade industrial de Oliveira do Hospital teve um dos maiores aumentos, passando, em 2025, a incorporar cerca de 80% de madeira reciclada.

De acordo com a empresa, “o avanço reflete um crescimento transversal da atividade envolvendo madeira reciclada, com os centros de reciclagem do grupo em Portugal a reforçar o abastecimento”.

“Este progresso tem sido suportado por um plano de investimentos de 13 milhões de euros, que visa robustecer o modelo de bioeconomia circular da empresa, através de melhorias tecnológicas nos centros de reciclagem e nas unidades industriais”, acrescentam.

| Leia a notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS