União da equipa e condições de trabalho dão boas indicações no O. Hospital

“Com duas semanas de trabalho, posso afirmar que este é o grupo mais unido que já vi”, apontou Rui Santos, novo treinador do O. Hospital. O clube está a preparar a nova temporada, e para além do bom ambiente que se vive, também as novas infraestruturas de trabalho têm animado o plantel.

“Um ginásio, um posto médico e uma parceria com o Tourizense para a cedência de um relvado para treinar”, são projetos revelados pelo diretor desportivo do O. Hospital, Evandro Roncatto, para a nova época, que pretendem “proporcionar boas condições para a preparação dos atletas”.

“Queremos que os jogadores se sintam mais profissionais e que tenham as melhores condições possíveis”, disse o dirigente.

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 17/07/2024