diario as beiras
Coimbra

ULS de Coimbra investe na aquisição de equipamentos de radiologia

23 de dezembro de 2025 às 09 h58
DR

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra lançou hoje um concurso de 1,298 milhão de euros (ME) para a aquisição de sete equipamentos de radiologia convencial digital direta para o serviço de Imagem Médica.

De acordo com o anúncio publicado hoje em Diário da República, o prazo para apresentação de propostas termina a 21 de janeiro do próximo ano.

Após a consignação, os adjudicatários têm 60 dias para entregar e instalar os equipamentos.

Autoria de:

Agência Lusa

