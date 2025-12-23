A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra lançou hoje um concurso de 1,298 milhão de euros (ME) para a aquisição de sete equipamentos de radiologia convencial digital direta para o serviço de Imagem Médica.

De acordo com o anúncio publicado hoje em Diário da República, o prazo para apresentação de propostas termina a 21 de janeiro do próximo ano.

Após a consignação, os adjudicatários têm 60 dias para entregar e instalar os equipamentos.