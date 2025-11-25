A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra inaugurou hoje, na Baixa daquela cidade, o sexto Centro de Atendimento Clínico (CAC), com capacidade para atender 32 utentes diariamente, numa parceria com a Fundação Sophia.

“A existência de um CAC em Coimbra era essencial para complementar a resposta à doença aguda, atendendo que existe uma percentagem de residentes que não tinha outro recurso se não o serviço de urgência, além dos utentes esporádicos (cerca de 30 mil estudantes)”, sustentou esta tarde o presidente do conselho de administração da ULS.

Segundo Alexandre Lourenço, a rede de CAC tem permitido melhorar a resposta à doença aguda e melhorar os tempos de resposta, tendo, em menos de um ano, atendido mais de 12 mil utentes referenciados pela Linha SNS24.