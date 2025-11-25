diario as beiras
CoimbraSaúde

ULS de Coimbra conta com centros de atendimento para baixar pressão nas urgências

25 de novembro às 18 h53
0 comentário(s)

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra inaugurou hoje, na Baixa daquela cidade, o sexto Centro de Atendimento Clínico (CAC), com capacidade para atender 32 utentes diariamente, numa parceria com a Fundação Sophia.

“A existência de um CAC em Coimbra era essencial para complementar a resposta à doença aguda, atendendo que existe uma percentagem de residentes que não tinha outro recurso se não o serviço de urgência, além dos utentes esporádicos (cerca de 30 mil estudantes)”, sustentou esta tarde o presidente do conselho de administração da ULS.

Segundo Alexandre Lourenço, a rede de CAC tem permitido melhorar a resposta à doença aguda e melhorar os tempos de resposta, tendo, em menos de um ano, atendido mais de 12 mil utentes referenciados pela Linha SNS24.

Mais informação na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 26/11/2026

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

25 de novembro

FIFA confirma Portugal no Pote 1 no sorteio da fase final
25 de novembro

SOS Cabedelo na Figueira da Foz aplaude consenso parlamentar para construção de 'bypass'
25 de novembro

Vários militares detidos e expulsos por agressões a imigrantes nos últimos anos
25 de novembro

Novas regras para cartas de condução na UE em vigor a partir de hoje

Coimbra

CoimbraSaúde
25 de novembro às 18h53

ULS de Coimbra conta com centros de atendimento para baixar pressão nas urgências

0 comentário(s)
Coimbra
25 de novembro às 17h27

Mãe condenada a dez anos de prisão por tentar matar filho no Pediátrico de Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
25 de novembro às 13h43

Segurança Social de Coimbra alerta para problemas de saúde mental nas instituições

0 comentário(s)

Saúde

CoimbraSaúde
25 de novembro às 18h53

ULS de Coimbra conta com centros de atendimento para baixar pressão nas urgências

0 comentário(s)
Saúde
25 de novembro às 11h39

ULS de Coimbra quer reduzir deslocações às urgências dos idosos do norte de Leiria

0 comentário(s)
NacionalSaúde
12 de novembro às 15h31

Ministra vai reunir-se com nova associação de médicos prestadores de serviços

0 comentário(s)