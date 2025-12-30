A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra ativou o nível 2 do Plano de Contingência face ao aumento da procura dos serviços de urgência hospitalares associados a infeções respiratórias, após quase 4.500 atendimentos na semana anterior.

Na semana de 22 a 28 de dezembro, os serviços de urgência hospitalar registaram 4.487 atendimentos, dos quais 2.750 nos Hospitais da Universidade de Coimbra, 981 no Hospital Pediátrico, 394 no Serviço de Urgência Básica de Arganil e 362 nas Maternidades Bissaya Barreto e Daniel de Matos.

A ULS de Coimbra salientou, em comunicado enviado à agência Lusa, que naquela semana 68% dos utentes foram atendidos dentro dos tempos clinicamente recomendados, com uma taxa de abandono baixa (1%) e o registo de 594 internamentos a partir do Serviço de Urgência.

No entanto, 25,78% dos episódios corresponderam a utentes classificados como verdes ou azuis, “o que reforça a necessidade de uma utilização mais adequada do sistema”.

“O tempo médio para triagem foi de 20 minutos e o tempo médio até à primeira observação médica foi de 48 minutos, traduzindo uma deterioração de sete minutos face à semana anterior, num contexto de elevada pressão assistencial e reorganização contínua da resposta”.

O aumento da pressão sobre o internamento, particularmente associado às infeções respiratórias, obrigou ao reforço da capacidade hospitalar nos Hospitais da Universidade de Coimbra, com a abertura progressiva de camas em enfermaria dedicada, encontrando-se atualmente disponíveis 24 camas para doentes com infeções respiratórias (capacidade total para 58 camas).

Com a ativação do nível 2, mantém-se o circuito respiratório diferenciado do circuito não respiratório, com pré-triagem para deteção de infeções respiratórias, com dois gabinetes de triagem dedicados ao circuito respiratório e três salas da urgência a doentes respiratórios.

“Com estas medidas, assegura-se a redução do risco de transmissão de infeções respiratórias no serviço de urgência e internamento”, frisou a ULS de Coimbra, salientando que a realização sistemática de testes rápidos na fase de pré-triagem confirmou a predominância da infeção respiratória pelo vírus influenza A.

Nos cuidados primários de saúde, que estão no nível 2 do Plano de Contingência desde a véspera de Natal, foram registadas 2.230 consultas urgentes, das quais 1.522 corresponderam a infeções respiratórias, mantendo-se uma procura elevada, ainda que inferior à da semana anterior.

No atual nível de resposta, os cuidados primários de saúde garantem consulta no próprio dia para, pelo menos, 80% dos doentes com doença aguda, “assegurando uma resposta clínica atempada, próxima e adequada às necessidades da população”.

Para esse efeito, mantém o alargamento dos horários de funcionamento até às 20:00 nos dias úteis, bem como o alargamento do horário aos sábados, das 09:00 às 13:00, com apoio a análises clínicas e exames de raio X, associado à reorganização das agendas e dos circuitos assistenciais.

Na quarta-feira, dia de fim de ano (com tolerância de ponto), os centros de saúde estarão abertos entre as 10:00 e as 18:00, exclusivamente para casos de doença aguda.

No primeiro dia de 2026, mantêm-se em funcionamento os Centros de Atendimento Clínico (CAC) e os Serviços de Atendimento Complementar (SAC) habituais.

Em 02 de janeiro, os centros de saúde retomam o horário de funcionamento até às 20:00 e, no sábado, dia 03, estarão abertos das 09:00 às 13:00.

A ULS de Coimbra reforçou o apelo à população para a utilização responsável dos serviços de saúde, recomendando o contacto prévio com a Linha SNS24, que permite o encaminhamento para o nível de cuidados “mais adequado — médico de família, centro de saúde ou Centro de Atendimento Clínico — no tempo certo, contribuindo para uma melhor qualidade dos cuidados prestados e para a sustentabilidade do sistema de saúde”.