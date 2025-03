UC Sports Week de regresso entre os dias 31 de março e 4 de abril

Entre 31 de março e 4 de abril (segunda-feira a sexta-feira), a Universidade de Coimbra (UC) vai promover a segunda edição da UC Sports Week. Durante cinco dias, os vários polos da UC vão acolher aulas e outras atividades desportivas, conferências, workshops e mesas-redondas.

A iniciativa pretende incentivar a prática desportiva e estilos de vida mais ativos de toda a comunidade universitária e, em simultâneo, mostrar como é que o desporto se conecta com diferentes áreas do conhecimento. A primeira atividade da semana vai acontecer no dia 31, pelas 9h30, no Auditório II do Student Hub: o workshop Cycling Campus & City – University Active Mobility Promotion: Reducing the car use.

A abertura oficial da UC Sports Week vai ter lugar também na próxima segunda-feira, pelas 11H00, no Pátio das Escolas, e vai contar com a intervenção do Reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão. Pelas 11h15, vai decorrer a Mega Aula Pausa + Ativa, um programa semanal de atividade física que pretende juntar toda a comunidade UC para a realização de exercícios de alongamento e ajuste postural. No mesmo dia, às 11h30, vai decorrer a partida da rota de bicicleta do projeto europeu Cycling Campus & City (3Cs), que vai levar 10 pessoas da comunidade UC num percurso até Madrid (Espanha), rota que vai depois seguir para Montpellier (França) e terminar em Turim (Itália), ligando assim as quatro instituições do projeto.

Na terça-feira, dia 1, a Mega Aula Pausa + Ativa vai ter lugar no Polo III da UC, pelas 11 horas. Já durante a tarde, a partir das 15h00, o Auditório Híbrido do Polo I vai acolher a primeira sessão do ciclo de conferências “A Multidisciplinaridade do Apoio ao Estudante-Atleta”, que vai ser dedicada às lesões e aos fatores psicológicos no desporto. O dia vai terminar com uma aula aberta UC+Ativa, pelas 18h00, no Campo 1 do Estádio Universitário de Coimbra, em que os participantes vão ter a oportunidade de experimentar um treino funcional.

No dia 2 de abril (quarta-feira), vai decorrer – a partir das 14h30, no Pátio das Escolas – a apresentação oficial das equipas da Associação Académica de Coimbra/Universidade de Coimbra (AAC/UC) que vão disputar as Fases Finais dos Campeonatos Nacionais Universitários 2025, que vão decorrer em Coimbra de 7 a 18 de abril. Às 16h00, o Auditório Híbrido do Polo I vai receber a mesa-redonda “Jornalismo no Desporto”, durante a qual vai ser anunciado o projeto vencedor do concurso “Jornalismo de Rua”, promovido pelo Desporto UC e pela Faculdade de Letras da UC.

Na quarta-feira, dia 3, a Mega Aula Pausa + Ativa vai chegar ao Polo II da UC, às 11h00. Durante a tarde, a partir das 15h00, vão ter lugar no Auditório Híbrido do Polo I duas conferências dedicadas à alimentação e à regulação emocional no contexto desportivo. Às 18h00, vai decorrer no Estádio Universitário de Coimbra a Fase Final da Liga Internacional, dirigida a estudantes internacionais e em mobilidade na UC, nas modalidades de Basquetebol, Futsal e Voleibol.

O encerramento da 2.ª edição da UC Sports Week vai ser marcado pelo lançamento de um episódio especial do podcast UC Sports Talk, que vai ter como convidado o nutricionista Pedro Mendes. No dia 4, a partir das 17h00, o episódio vai ficar disponível no canal de YouTube e no Spotify do Desporto UC.

“Através desta semana de atividades dedicada ao desporto, queremos aproximar toda a comunidade da Universidade de Coimbra da prática de exercício físico, e pretendemos também promover uma discussão alargada sobre a forma como o desporto se articula com várias áreas – como é o caso da sustentabilidade, em particular a mobilidade sustentável –, reafirmando o compromisso da UC com esta área, em particular com a oferta cada vez mais alargada de atividades desportivas para a nossa comunidade”, sublinha o Reitor da Universidade de Coimbra.

“Uma vez mais, pretendemos com esta semana promover a aproximação dos vários polos da UC e com isso a interação e o conhecimento transversal. É extraordinário que quando nos juntamos a outras áreas do saber resultam ideias e iniciativas tão giras como é o caso do Jornalismo de Rua. Desta forma estamos a levar a promoção de estilos de vida mais ativos e consequentemente mais saudáveis de formas tão simples à nossa comunidade. A edição da UC Sports Week deste ano terá, sem dúvida, um significado muito especial, com o início da Rota 3Cs que marcará uma etapa muito importante do projeto europeu Cycling, Campus & City”, destaca a Pró-Reitora da UC para o Desporto, Filipa Godinho.

O programa completo da UC Sports Week está disponível em www.uc.pt/desporto/uc-sports-week/