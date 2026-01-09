A realização dos Campeonatos Nacionais de Estrada de atletismo e da Corrida dos Reis, na Figueira da Foz, abre uma nova estratégia de turismo ativo pela Turismo Centro de Portugal (TCP), disse hoje o presidente desta entidade.

Intervindo na sessão de apresentação do Campeonato Nacional de Estrada, agendado para dia 17 naquela cidade litoral do distrito de Coimbra, sob a égide da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), Rui Ventura disse que a presença da entidade regional “tem a ver com a estratégia muito clara de turismo ativo e turismo desportivo” da TCP.

“E o protocolo hoje assinado [com a FPA] será o primeiro passo dessa nossa estratégia”, vincou o presidente da Turismo Centro de Portugal.

