diario as beiras
Figueira da FozRegião Centro

Turismo Centro de Portugal abre na Figueira da Foz estratégia de turismo ativo

09 de janeiro de 2026 às 17 h44
0 comentário(s)
DR

A realização dos Campeonatos Nacionais de Estrada de atletismo e da Corrida dos Reis, na Figueira da Foz, abre uma nova estratégia de turismo ativo pela Turismo Centro de Portugal (TCP), disse hoje o presidente desta entidade.

Intervindo na sessão de apresentação do Campeonato Nacional de Estrada, agendado para dia 17 naquela cidade litoral do distrito de Coimbra, sob a égide da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), Rui Ventura disse que a presença da entidade regional “tem a ver com a estratégia muito clara de turismo ativo e turismo desportivo” da TCP.

“E o protocolo hoje assinado [com a FPA] será o primeiro passo dessa nossa estratégia”, vincou o presidente da Turismo Centro de Portugal.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (10/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

