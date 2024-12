Troço da EN 344 na Pampilhosa da Serra reabre ao trânsito na terça-feira

O presidente da Câmara da Pampilhosa da Serra anunciou hoje que as obras da primeira fase de requalificação da Estrada Nacional 344 (EN 344) estão praticamente concluídas e que a via reabre ao trânsito na próxima terça-feira.

“Fui informado pela Infraestruturas de Portugal (IP) que o troço fechado para obras durante ano e meio vai reabrir terça-feira”, adiantou hoje Jorge Custódio, à margem da conferência de imprensa de apresentação do Natal Serrano, que decorre entre 11 e 22 de dezembro.

O autarca mostrou a sua satisfação com a abertura daquele troço, de quase oito quilómetros, entre a Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, e o cruzamento de acesso a Oleiros (Castelo Branco), que faz a ligação ao IC8 e à A13, por permitir melhor acessibilidade e uma viagem “mais rápida e confortável”.

A intervenção representou um investimento de 12 milhões de euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).