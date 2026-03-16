diario as beiras
Desporto

Trio da frente não desarma na Elite da AFC

16 de março de 2026 às 10 h00
0 comentário(s)
Foto DB-Ana Catarina Ferreira

Um golo logo aos dois minutos deu a vitória na Carapinheira e manteve o Nogueirense na liderança da Divisão de Elite da Associação de Futebol de Coimbra.

A ronda 20 da prova manteve o “pódio” inalterável, já que o União 1919 regressou às vitórias na deslocação ao reduto do Mocidade (2-0) e o Tourizense foi vencer com um golo ao cair do pano na visita ao Eirense.

O Sourense subiu ao 4.º lugar depois de uma vitória caseira frente à AAC/SF (2-1) e o Ançã empatou em casa, frente ao Vigor, num jogo com seis golos (3-3).

 

Mais informação na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 16/03/2026

Autoria de:

redação

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

16 de março

Leonor Barata é a nova diretora e programadora do Teatro Aveirense
16 de março

Seleção portuguesa de futsal faz particulares com Japão em Coimbra
16 de março

Mais luzes, menos likes
16 de março

Maçãs de Carvalho sai da curadoria do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra

Desporto

CoimbraDesporto
16 de março às 12h26

Seleção portuguesa de futsal faz particulares com Japão em Coimbra

0 comentário(s)
Desporto
16 de março às 10h15

CP: O. Hospital aplica “manita” na receção ao Elétrico

0 comentário(s)
Desporto
16 de março às 10h00

Trio da frente não desarma na Elite da AFC

0 comentário(s)