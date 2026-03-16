Um golo logo aos dois minutos deu a vitória na Carapinheira e manteve o Nogueirense na liderança da Divisão de Elite da Associação de Futebol de Coimbra.

A ronda 20 da prova manteve o “pódio” inalterável, já que o União 1919 regressou às vitórias na deslocação ao reduto do Mocidade (2-0) e o Tourizense foi vencer com um golo ao cair do pano na visita ao Eirense.

O Sourense subiu ao 4.º lugar depois de uma vitória caseira frente à AAC/SF (2-1) e o Ançã empatou em casa, frente ao Vigor, num jogo com seis golos (3-3).

Mais informação na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 16/03/2026