Três detidos e 171 artigos contrafeitos apreendidos em Penacova

Em comunicado enviado à imprensa, a força policial indica que “o Comando Territorial de Coimbra, através do Destacamento Territorial de Coimbra, no dia 1 de junho, deteve dois homens, de 44 e 34 anos, e uma mulher, de 42 anos, pelo crime de contrafação, no concelho de Penacova”.

“No decorrer de uma operação de fiscalização direcionada para o combate à contrafação, uso ilegal de marca e comercialização de artigos contrafeitos, levada a cabo na feira mensal da Espinheira, os militares detetaram diversos artigos de vestuário e calçado contrafeitos, de várias marcas registadas e reconhecidas no mercado. A ação culminou na detenção dos suspeitos e na apreensão de 171 artigos contrafeitos”, refere o mesmo documento.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Penacova.

A ação contou com o reforço dos militares do Destacamento de Intervenção (DI) do Comando Territorial de Viseu e da Equipa Cinotécnica do Destacamento de Intervenção do Comando Territorial de Coimbra.