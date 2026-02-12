diario as beiras
Território de Montemor-o-Velho é o que mais preocupa Proteção Civil da Região de Coimbra

12 de fevereiro de 2026 às 14 h43
O comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra disse hoje que a maior preocupação no território é, neste momento, o concelho de Montemor-o-Velho.

Carlos Luís Tavares disse à agência Lusa que a barragem da Aguieira está a descarregar e, por isso, enquanto não se baixar a pressão no rio Mondego e com toda a água que está a ir para os campos agrícolas, a maior preocupação é o concelho de Montemor-o-Velho e a localidade da Ereira, que já está isolada há alguns dias, neste município.

“Mas também mantemos a preocupação nas margens direita e esquerda [do rio Mondego, entre Coimbra e Montemor-o-Velho], porque não estamos livres de que os diques rebentem. As pessoas têm de manter toda a atenção”, apelou.

1 Comentário

  1. Maria do Rosário Pinheiro diz:
    12 de Fevereiro, 2026 às 16:52

    Esse homem vale ouro!

