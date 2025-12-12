A futura administração do Porto de Aveiro e do Porto da Figueira da Foz será presidida por Teresa Cardoso, e terá como vogais Rogério Carlos e Válter Rainho, informou hoje fonte portuária.

O novo conselho de administração “iniciará funções a 01 de janeiro (mandato 2026-2028)”, informou a administração portuária, em comunicado, dando conta que as decisões tomadas em assembleia-geral, realizada na quinta-feira.

Maria Teresa Belém Correia Cardoso, que até às últimas eleições autárquicas presidiu a Câmara de Anadia, será secundada por Rogério Paulo dos Santos Carlos, que foi vice-presidente da Câmara de Aveiro, e por Valter Miguel Gaspar Rainho, funcionário da Câmara da Figueira da Foz.

Notas curriculares

De acordo com a nota curricular a que o DIÁRIO AS BEIRAS teve acesso, “Teresa Cardoso, nascida em abril de 1962, é licenciada em Engenharia Civil pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Ingressou na Câmara Municipal de Anadia em 1987 como técnica superior, desempenhando ao longo dos anos várias funções de chefia. Entre 1998 e outubro de 2013 exerceu os cargos de vereadora e de vice-presidente do município, eleita pelo PSD”.

“Em 2013, após divergências com a estrutura local do partido na escolha do candidato à autarquia, rompeu com o PSD e protagonizou uma candidatura independente pelo MIAP – Movimento Independente Anadia Primeiro, que viria a vencer. Presidiu a Câmara Municipal de Anadia durante 12 anos consecutivos, sempre como independente”, refere a nota.

Ainda de acordo com o documento, “nos últimos meses, iniciou um processo de reaproximação à estrutura local do PSD, atualmente liderada por Pedro Miguel Esteves, diretor de comunicação do gabinete de Luís Montenegro, primeiro-ministro do Governo de Portugal”.

“Nas últimas eleições autárquicas, foi ainda mandatária da candidatura da coligação PSD/CDS liderada por Jorge Sampaio, seu antigo vice-presidente. Teresa Cardoso foi a primeira – e continua a ser a única – mulher a liderar a Câmara de Anadia”, diz.

Já Rogério Carlos “é licenciado em Ciências da Educação, com especialização em Administração Educacional, pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. Ao longo da sua carreira acompanhou sempre Ribau Esteves no seu percurso autárquico. Primeiro como assessor e adjunto do presidente na Câmara Municipal de Ílhavo (1998-2013), depois, entre 2013 e 2021, como adjunto do presidente da Câmara Municipal de Aveiro e, mais recentemente, no último mandato autárquico, subiu para vice-presidente da autarquia aveirense”.

Já o outro vogal conhecido da nova administração, Valter Rainho, “é natural da Figueira da Foz e, curiosamente, licenciado pela Universidade de Aveiro em Engenharia do Ambiente. Atualmente exerce as funções de Diretor do Departamento de Ambiente e Obras Municipais na Câmara Municipal da Figueira da Foz. Recorde-se de que a APA gere também o Porto da Figueira da Foz e a atual administração conta também com Carlos Monteiro, ex-presidente da Câmara Municipal deste município”.