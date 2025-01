Tentou entrar na unidade da Sanfil da Figueira da Foz e colocou-se em fuga

Um homem tentou ontem forçar a entrada nas instalações da Sanfil, localizadas na rua maestro David Sousa, na Figueira da Foz.

Segundo apurou o DIÁRIO AS BEIRAS, a situação aconteceu por volta da hora de almoço. O homem – de idade ainda jovem – terá pedido informações numa pastelaria no rés do chão do edifício sobre se a clínica estaria a funcionar naquele período.

Ter-lhe-ão dito que, por se tratar do horário de almoço, estaria fechada. Foi então que se deslocou à clínica, onde se deparou com uma funcionária no seu interior, que ainda estava de serviço.

Perante isto, colocou-se de imediato em fuga, apurámos.

Ao que o DIÁRIO AS BEIRAS conseguiu perceber, não foram feitas quaisquer ameaças à funcionária, nem houve recurso a violência.

Contactada pelo DIÁRIO AS BEIRAS, fonte do Núcleo de Imprensa e Relações Públicas da PSP revelou apenas que a força de segurança “recebeu um alerta às 13H51, relatando que um indivíduo, do sexo masculino, terá forçado a entrada nas instalações. Quando foi surpreendido pelos funcionários, colocou-se em fuga”.

“A PSP está a desenvolver diligências, no sentido de o localizar”, acrescentou.

(com Jot’Alves)