diario as beiras
Figueira da Foz

Tentaram furtar estátua de homenagem ao Músico de Santana na Figueira da Foz

26 de janeiro de 2026 às 10 h52
0 comentário(s)
Freguesia de Santana-Tentativa de furto da estátua de bronze terá ocorrido na madrugada de domingo

A estátua de homenagem ao Músico de Santana, na Freguesia de Santana, concelho da Figueira da Foz, foi alvo de uma tentativa de furto.
Segundo a Junta de Freguesia de Santana, a tentativa de furto terá ocorrido na madrugada de domingo. “A Freguesia de Santana já efetuou as devidas diligências junto da GNR de Quiaios, encontrando-se a situação devidamente comunicada às autoridades competentes”, garante a freguesia figueirense.
Inaugurada a 8 de dezembro de 2001, a Estátua de Homenagem ao Músico estava instalada Largo Silva Carvalho, na localidade de Santana. Da autoria do escultor figueirense Mário Nunes, a obra é uma estátua em bronze, com pedestal em pedra calcária.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (27/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

 

Autoria de:

Emanuel Pereira

