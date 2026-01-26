A estátua de homenagem ao Músico de Santana, na Freguesia de Santana, concelho da Figueira da Foz, foi alvo de uma tentativa de furto.

Segundo a Junta de Freguesia de Santana, a tentativa de furto terá ocorrido na madrugada de domingo. “A Freguesia de Santana já efetuou as devidas diligências junto da GNR de Quiaios, encontrando-se a situação devidamente comunicada às autoridades competentes”, garante a freguesia figueirense.

Inaugurada a 8 de dezembro de 2001, a Estátua de Homenagem ao Músico estava instalada Largo Silva Carvalho, na localidade de Santana. Da autoria do escultor figueirense Mário Nunes, a obra é uma estátua em bronze, com pedestal em pedra calcária.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (27/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS