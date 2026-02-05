diario as beiras
Tábua pede ao Governo financiamento para municípios excluídos de apoios

05 de fevereiro de 2026 às 14 h14
O presidente da Câmara de Tábua vai solicitar ao Governo que os municípios que não estão contemplados pelos apoios anunciados no domingo possam também receber ajuda financeira e lamentou hoje a falta de transparência dos critérios de inclusão.

“Continuamos a não entender porque é que não há aqui algum critério também de apoio [aos municípios que não foram incluídos nas medidas de ajuda] e é isso que devemos apelar, para que o Governo possa também olhar para estes locais, que já estão com bastantes prejuízos”, disse hoje Ricardo Cruz em declarações à agência Lusa.

O apelo vem no sentido de que o Governo português também encontre “uma linha de financiamento ou de apoio” que alcance Tábua, um concelho que enfrentou “as mesmas depressões e as mesmas intempéries” que atingiram o resto do país.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (06/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

