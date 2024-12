Tábua: Bombeiros de Vila Nova de Oliveirinha vão criar escola em 2025

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha, que anteontem comemorou o 90.º aniversário, tem como objetivo criar uma escola de bombeiros que deverá estar em funcionamento no primeiro trimestre do próximo ano, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS, o comandante da corporação, Nuno Santos.

O responsável referiu que as suas equipas necessitam de equipamentos de proteção individual para todo o corpo ativo, pretendem adquirir um Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI), melhorar a sala dos bombeiros, aumentar a capacidade da sala de formação e reparar os danos na parte exterior do quartel.

“Precisamos de substituir os VFCI que já estão obsoletos. O veículo mais recente que temos tem 30 anos. Queremos dar mais conforto e segurança aos nossos operacionais, sobretudo quando somos chamados para apoiar noutras ocorrências fora da nossa área de atuação”, contou Nuno Santos.

