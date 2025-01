Suspeito dos disparos no Palácio do Gelo fica em prisão preventiva

O homem de 24 anos suspeito de ter matado uma mulher, no dia 27 de dezembro, à entrada do centro comercial Palácio do Gelo, em Viseu, foi colocado em prisão preventiva, na tarde de ontem, pelo Tribunal de Viseu.

O suspeito ficou indiciado por seis crimes de homicídio na forma tentada, um consumado, além de condução perigosa e detenção de arma proibida. Ficou ainda impedido de contactar com a irmã.

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, formalizou a detenção do suspeito que se entregou, anteontem, na Diretoria do Centro da PJ, em Coimbra.

“Ontem [anteontem] ao final da tarde, deslocou-se à Diretoria do Centro da PJ, na companhia da advogada, e entregou-se”, precisou a mesma fonte.

Em seguida, continuou, “foi interrogado e detido”.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a PJ começa por lembrar que os factos “tiveram origem numa altercação entre membros de duas famílias, que se encontravam no espaço, a fazer compras”.

