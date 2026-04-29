Coimbra

Filipe insistiu e à terceira ganhou o concurso do cartaz da Queima das Fitas

29 de abril de 2026 às 11 h10
Cartaz de Filipe Azadinho, de 20 anos, foi o mais votado pelos estudantes de Coimbra | DR
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Já diz o ditado popular que “à terceira é de vez”. A este desígnio da sapiência do povo pode também juntar-se outro que diz “não há duas, sem três”. Os dois provérbios encaixam na perfeição em Filipe Azadinho.
A paixão e a vontade de aprimorar as suas técnicas no mundo do desenho levaram o jovem, natural de Coimbra, até à capital portuguesa e à Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, mas, aos 20 anos, foi da Lusa-Atenas que voltou a receber um forte motivo para de celebração.
Após votação do público, o cartaz criado por Filipe Azadinho foi escolhido, através dos votos de estudantes de instituições de ensino superior de Coimbra, para ser a imagem oficial da edição 2026 da Queima das Fitas de Coimbra. “Ver um trabalho meu associado à maior festa académica do país é um orgulho muito grande”, contou ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Mais informação na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS

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